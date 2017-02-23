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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Рост численности населения и истощение природных ресурсов приведет к дефициту продовольствия, - ФАО

CA-NEWS (CA) - Истощение природных ресурсов и рост численности населения обернется дефицитом продовольствия в будущем. Об этом предупреждают эксперты ФАО, призывая государства к переоснащению продовольственных систем, рациональному использованию земельных и водных ресурсов и сокращению добычи ископаемого топлива.

Как сообщает Центра новостей ООН, в ФАО опасаются, что в будущем из-за роста эксплуатации природных ресурсов, а также увеличения неравенства и повышения уровня радиоактивных осадков вследствие изменения климата человечество просто не сможет себя прокормить.

За последние 30 лет удалось добиться заметных успехов в сокращении масштабов голода, однако расширение производства продовольствия и экономический рост дорого обошлись окружающей среде. Об этом говорится в новом докладе ФАО «Будущее продовольствия и сельского хозяйства: тенденции и проблемы».

«Уже уничтожена почти половина лесов, некогда покрывавших Землю. Подземные воды быстро истощаются. Стремительно утрачивается биоразнообразие. Если такая тенденция сохранится, то планета просто не справится с такой нагрузкой », - предупредил Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в предисловии к докладу. К 2050 году численность населения достигнет почти 10 миллиардов человек.

Такие темпы роста населения приведут к повышению спроса на сельскохозяйственную продукцию на 50 процентов по сравнению с нынешним уровнем.

Эксперты полагают, что все больше людей будет потреблять все меньше зерновых и больше мяса, фруктов, овощей и обработанных пищевых продуктов. Такая глобальная смена рациона питания также будет увеличивать потребность в ресурсах, что приведет к росту темпов обезлесения, деградации земель и выбросов парниковых газов. Ситуация будет усугубляться последствиями изменения климата.

Эксперты полагают, что построить мир, где каждому человеку гарантируется право на питание, вполне возможно. В целом продовольственные системы планеты способны накормить все население планеты, но для этого необходимо добиться их переоснащения. Без таких преобразований к 2030 году 600 миллионов человек все еще будут голодать.

В ФАО призывают начать заботиться о каждом гектаре земли, с которого мы можем получать продовольствие или пресную воду.

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