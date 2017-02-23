РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Душанбе сложился дефицит на автомобильное топливо
CA-NEWS (TJ) - Автозаправочные станции, расположенные в столице Таджикистана городе Душанбе, столкнулись с дефицитом топлива, сообщает Авеста.

Многие автомобилисты утверждают, что сталкиваются с отсутствием сжиженного газа на автозаправочных станциях в Душанбе и ростом цен на топливо. Ранее сообщалось, что порядка 60% автомобильного транспорта в республике использует сжиженный газ.

В свою очередь, поставщики топлива связывают сложившуюся ситуацию с периодическим закрытием автодороги Душанбе-Худжанд, посредством которой доставляется топливо в столицу.

Согласно данным энергетических ведомств, ежемесячная потребность Таджикистана в сжиженном газе составляют около 30 тысяч тонн, а бензина – чуть более 15 тысяч тонн.

Профильные ведомства республики утверждают, что проблема дефицита бензина может быть решена за счет запасов из государственного резерва.

Напомним, что проблемы с автотранспортным сообщением начались в конце января после обильных снегопадов и схода около сотни лавин. Движение автотранспорта на автодороге Душанбе-Худжанд периодически закрывается из-за новых лавин.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×