В Душанбе сложился дефицит на автомобильное топливо

- Автозаправочные станции, расположенные в столице Таджикистана городе Душанбе, столкнулись с дефицитом топлива, сообщает Авеста.

Многие автомобилисты утверждают, что сталкиваются с отсутствием сжиженного газа на автозаправочных станциях в Душанбе и ростом цен на топливо. Ранее сообщалось, что порядка 60% автомобильного транспорта в республике использует сжиженный газ.

В свою очередь, поставщики топлива связывают сложившуюся ситуацию с периодическим закрытием автодороги Душанбе-Худжанд, посредством которой доставляется топливо в столицу.

Согласно данным энергетических ведомств, ежемесячная потребность Таджикистана в сжиженном газе составляют около 30 тысяч тонн, а бензина – чуть более 15 тысяч тонн.

Профильные ведомства республики утверждают, что проблема дефицита бензина может быть решена за счет запасов из государственного резерва.

Напомним, что проблемы с автотранспортным сообщением начались в конце января после обильных снегопадов и схода около сотни лавин. Движение автотранспорта на автодороге Душанбе-Худжанд периодически закрывается из-за новых лавин.