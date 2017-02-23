Назарбаев пригласил президента Таджикистана посетить Астану в сентябре

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил своего таджикского коллегу Эмомали Рахмона на саммит, который пройдет в сентябре в Астане, сообщает пресс-служба МИД РК.

По информации ведомства, 22 февраля посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многостороннем формате.

"Посол передал приглашение президента РК Нурсултана Назарбаева, адресованное президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, для участия в Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября 2017 года в Астане", — говорится в сообщении.

В своем приглашении Назарбаев выразил надежду, что график работы позволит его таджикскому коллеге лично принять участие в работе саммита, отметили в МИД Казахстана.