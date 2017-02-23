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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туристы в Египте увидели «солнечную улыбку» фараона (фото)

CA-NEWS (CA) - На протяжении более чем трех тысячелетий дважды в год на рассвете солнце освещает статую фараона Рамсеса II в египетском храмовом комплексе Абу-Симбел, сообщает Би-би-си.

Это явление не случайно называют "солнечной улыбкой" фараона - лучи восходящего солнца первыми падают на лицо статуи.

Церемония проходит дважды в год - 22 февраля и 22 октября - в день восхождения на трон и день рождения фараона соответственно.

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Именно в эти две даты лучи солнца проникают в темные коридоры храма. Свет падает на статую фараона, которая обычно находится в тени, и освещает ее лицо.

Солнечная церемония традиционно привлекает огромное количество туристов, ее посещают и официальные лица Египта - министры культуры, туризма и древностей.

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Рамсес II был одним из самых влиятельных фараонов в истории Древнего Египта, он находился у власти 66 лет - с 1279 по 1213 годы до н. э. Он считается одним из величайших фараонов Древнего Египта.

Храмовый комплекс Абу-Симбел, знаменитый четырьмя гигантскими статуями у входа, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Какое-то время комплекс был погребен в песках - его заново открыли в 1800-х годах.

Затем, в 1960-е годы, в результате одной из крупнейших инженерно-археологических операций в мире, комплекс был перенесен, чтобы освободить место для водохранилища Насер.

С тех пор солнечная церемония проходит именно 22 февраля и 22 октября - на день позже первоначальных дат.

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