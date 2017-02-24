На химзаводе в Узбекистане произошел взрыв, есть жертвы

- В узбекском городе Фергана на заводе "Ферганаазот" в аммиачном цехе произошел взрыв, где производятся азотные удобрения и другие химикаты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

"На ОАО “Ферганаазот” 23 февраля в 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы", – говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что для расследования инцидента и оказания помощи пострадавшим создана правительственная комиссия. О количестве погибших или пострадавших не сообщается.

"Ферганаазот" – крупнейшее в Узбекистане предприятие по производству азотных удобрений. Его проектная мощность – 270 тысяч тонн карбамида и 350 тысяч тонн аммиачной селитры в год.