Рейс Душанбе-Ташкент вновь не состоялся

- Второй рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» по направлению Душанбе-Ташкент, запланированный на 23 февраля, по неизвестным причинам вновь не состоялся. Первый рейс «Сомон Эйр» в узбекскую столицу был сорван по причине несвоевременной отправки пакета необходимых документов узбекской стороне.

23 февраля в 13 часов по местному времени самолет таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» должен был вылететь из Душанбе в Ташкент. Сообщалось, что все билеты на рейс уже проданы. Но, по неизвестным пока причинам, лайнер «Сомон Эйр» не совершил полет в узбекскую столицу. Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта города Душанбе Джамиля Хусейнова.

Отметим, что это уже второй несостоявшийся рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе – Ташкент. Ранее не состоялся первый рейс авиакомпании по данному маршруту, запланированный на 20 февраля. Тогда авиакомпания возложила вину на узбекскую сторону.

Но чуть позже руководство «Сомон Эйр» провело свое разбирательство случившегося и выяснило, что «пакет необходимых документов не был своевременно отправлен узбекской стороне. В результате, все лица, ответственные в произошедшем во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым были отстранены от работы.