РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Рейс Душанбе-Ташкент вновь не состоялся
CA-NEWS (UZ) - Второй рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» по направлению Душанбе-Ташкент, запланированный на 23 февраля, по неизвестным причинам вновь не состоялся. Первый рейс «Сомон Эйр» в узбекскую столицу был сорван по причине несвоевременной отправки пакета необходимых документов узбекской стороне.

23 февраля в 13 часов по местному времени самолет таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» должен был вылететь из Душанбе в Ташкент. Сообщалось, что все билеты на рейс уже проданы. Но, по неизвестным пока причинам, лайнер «Сомон Эйр» не совершил полет в узбекскую столицу. Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта города Душанбе Джамиля Хусейнова.

Отметим, что это уже второй несостоявшийся рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе – Ташкент. Ранее не состоялся первый рейс авиакомпании по данному маршруту, запланированный на 20 февраля. Тогда авиакомпания возложила вину на узбекскую сторону.

Но чуть позже руководство «Сомон Эйр» провело свое разбирательство случившегося и выяснило, что «пакет необходимых документов не был своевременно отправлен узбекской стороне. В результате, все лица, ответственные в произошедшем во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым были отстранены от работы.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×