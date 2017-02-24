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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве мигранты-метростроители из Узбекистана и Таджикистана вышли на забастовку (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Москве бастуют мигранты – им уже пять месяцев не платят за стройку метро. Работодатель говорит, что бастовать им нельзя, так как они приезжие, говорится в видеорепортаже проекта "Настоящее время".

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Комментарии (1)
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invent
10:28, 24 февраля 2017
И почему же приезжим нельзя бастовать?
Работодатель наворно хотел кинуть их, раз говорит, что им бастовать нельзя т.к. они приезжие.
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
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