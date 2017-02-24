В Москве мигранты-метростроители из Узбекистана и Таджикистана вышли на забастовку (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Москве бастуют мигранты – им уже пять месяцев не платят за стройку метро. Работодатель говорит, что бастовать им нельзя, так как они приезжие, говорится в видеорепортаже проекта "Настоящее время".