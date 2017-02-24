В Москве мигранты-метростроители из Узбекистана и Таджикистана вышли на забастовку (видео)
- Узбекистан, общество
- 8:42, 24 февраля 2017
- Просмотров: 2193
- Обновлено: 9:14, 24 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - В Москве бастуют мигранты – им уже пять месяцев не платят за стройку метро. Работодатель говорит, что бастовать им нельзя, так как они приезжие, говорится в видеорепортаже проекта "Настоящее время".
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