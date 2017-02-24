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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Названы города Казахстана с самым грязным воздухом

CA-NEWS (KZ) - "Казгидромет" подвел итоги экологического мониторинга за 2016 год, который проводился в 46 населенных пунктах, сообщает Tengrinews.kz.

К городам с высоким уровнем загрязнения отнесены Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай. Населенными пунктами с повышенным уровнем загрязнения названы Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск, Глубокое и Бейнеу.

Низкий уровень загрязнения, согласно данным "Казгидромета", в Туркестане, Талдыкоргане, Степногорске, Аксае, Кокшетау, Кульсары, Сарани, Кентау, Аксу, Жанаозене, Зыряновске, Рудном, Экибастузе, Костанае, Павлодаре, Уральске, Актау, Атырау, Каратау, населенных пунктах Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровской курортной зоне.

"Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха выполняется в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. В настоящее время наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 46 населенных пунктах на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 84 автоматических постах.

Также наблюдение проводится с помощью 14 передвижных лабораторий", - отметили в пресс-службе. По данным "Казгидромета", уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2015 годом имеет положительную динамику в городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и Усть-Каменогорск. Кроме того, в семи городах уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом. Это Актобе, Астана, Балхаш, Петропавловск, Шу, Кызылорда, Жанатас и поселок Акай. В остальных населенных пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2015 года.

"Установлено, что источником загрязнения атмосферного воздуха сероводородом в Петропавловске является накопитель сточных вод "Биопруд", находящийся на балансе ТОО "Кызылжар су". За выявленные нарушения по загрязнению атмосферного воздуха сероводородом наложено административное взыскание в виде штрафа. Также выдано предписание по устранению нарушений экологического законодательства, в том числе по устранению и впредь недопущению загрязнения атмосферного воздуха сероводородом", - добавили в "Казгидромете".

"В Балхаше причиной разового загрязнения атмосферного воздуха стали сточные воды канализации города, а также в летние месяцы - гниение остатков животного происхождения. В Караганде превышение было зафиксировано в районе станции, где расположены автостоянки, склады и дома. Причиной разового загрязнения атмосферного воздуха сероводородом является высокая концентрация выбросов автотранспорта и проведение городских очистных работ (субботники), во время которых сжигают собранный мусор", - заключили в предприятии.

В "Казгидромете" подчеркнули, что по проведенному мониторингу средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населенным пунктам Казахстана не превышали предельно допустимый уровень.

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