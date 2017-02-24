Казахстан может получить доступ к оффшорным счетам своих граждан

«Для стимулирования выхода бизнеса из тени проводится работа по присоединению к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информации по финансовым счетам. Присоединение к указанному инструменту позволит Комитету государственных доходов получать сведения о доходах казахстанцев, полученных за рубежом. Хотелось бы сказать, что это многостороннее соглашение, ее участниками являются также оффшорные юрисдикции», — уточнил Ардак Тенгебаев.
Он напомнил, что в январе 2017 года Казахстан присоединился к проекту Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размывания налоговой базы и выведению прибыли.
Данный проект предусматривает 15 шагов, таких как внесение изменений во внутреннее законодательство, присоединение к международным договорам для совместной работы по трансфертам и ценообразованию, международному налогообложению, а также включая обмен информацией.
Отметим, что оффшорная юрисдикция — страна, законодательство которой предоставляет компаниям, зарегистрированным на её территории, освобождение от уплаты налогов и подачи в государственные органы бухгалтерской и налоговой отчётности. Большинство оффшорных юрисдикций — островные государства, основным источником бюджетных поступлений которых являются государственные пошлины от регистрации и ежегодного продления компаний. Оффшорные страны расположены по всему миру — в Карибском бассейне, Индийском океане, в Юго-Восточной Азии и даже в Европе.