Казахстан может получить доступ к оффшорным счетам своих граждан

- Оффшорные юрисдикции могут стать одним из участников многостороннего соглашения с Казахстаном об автоматическом обмене информации по финансовым счетам. Об этом во время заседания расширенной коллегии Министерства финансов РК сообщил председатель Комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев, передает «Казинформ».

«Для стимулирования выхода бизнеса из тени проводится работа по присоединению к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информации по финансовым счетам. Присоединение к указанному инструменту позволит Комитету государственных доходов получать сведения о доходах казахстанцев, полученных за рубежом. Хотелось бы сказать, что это многостороннее соглашение, ее участниками являются также оффшорные юрисдикции», — уточнил Ардак Тенгебаев.

Он напомнил, что в январе 2017 года Казахстан присоединился к проекту Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размывания налоговой базы и выведению прибыли.

Данный проект предусматривает 15 шагов, таких как внесение изменений во внутреннее законодательство, присоединение к международным договорам для совместной работы по трансфертам и ценообразованию, международному налогообложению, а также включая обмен информацией.

Отметим, что оффшорная юрисдикция — страна, законодательство которой предоставляет компаниям, зарегистрированным на её территории, освобождение от уплаты налогов и подачи в государственные органы бухгалтерской и налоговой отчётности. Большинство оффшорных юрисдикций — островные государства, основным источником бюджетных поступлений которых являются государственные пошлины от регистрации и ежегодного продления компаний. Оффшорные страны расположены по всему миру — в Карибском бассейне, Индийском океане, в Юго-Восточной Азии и даже в Европе.