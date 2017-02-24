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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США
CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал страны. В интервью агентству Рейтер Трамп сказал, что США должны утвердить свое ядерное превосходство и не отставать в этой сфере даже от дружественных стран.

"Это было бы прекрасно, это была бы мечта - ни одной страны с ядерным оружием. Но раз уж оно есть, то мы хотим быть по этой части первыми", - заявил Трамп.

До вступления в должность президента Трамп уже выступал за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны. Он писал, что наращивать ядерную мощь США нужно, пока мир не начнет "трезво оценивать" ядерное оружие, сообщает русская служба Би-би-си.

В новом интервью Трамп также назвал "односторонней" сделку с Россией по договору о сокращении и ограничении стратегических ядерных вооружений (СНВ-3). "Мы [новая администрация Белого дома] начнем заключать хорошие сделки", - пообещал он.

Ранее агентство Рейтер писало о казусе, якобы случившемся во время телефонного разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Когда Путин поднял вопрос о продлении договора СНВ-3, американскому лидеру сначала пришлось уточнять у советников, о каком договоре идет речь. Затем он, как сообщалось, назвал соглашение выгодным для России, а не для США.

СНВ-3 вступил в силу после ратификации парламентами обеих стран 5 февраля 2011 года. Срок его действия - 10 лет.

Согласно договору, к февралю 2018 года стороны должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц каждая, а баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках - до 700 единиц.

Кроме того, президент США пообещал на потенциальной встрече с Путиным поднять вопрос о предполагаемом нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США сообщала, что Россия тайно разместила на своей территории крылатые ракеты вопреки договору 1987 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда сказал, что официально Москву никто не обвинял и Россия остается приверженной соглашению.

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