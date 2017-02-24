В Москве пройдёт выставка узбекской керамики "Когда цветет Гранат... Хранители традиций Узбекистана"

- В Москве 2 марта в музейно-выставочном центре «Музей моды» откроется выставка «Когда цветёт гранат… Хранители традиций Узбекистана», которая познакомит посетителей с культурно-художественным и историческим наследием Узбекистана.

В экспозиции будут представлены работы пяти мастеров, творчество которых уже известно в мире, но впервые будет показано в Москве. Каждый из участников выставки представит отдельный уголок Узбекистана и его уникальную культуру, сообщили организаторы.

Алишер Назиров занимается традиционной узбекской керамикой с 12 лет и представляет город Риштан – центр керамики Узбекистана. Мастер имеет свою школу, выставляется в Японии, Австрии, Германии и Чехии.

Айзада Нурумбетова – вышивальщица и воссоздатель коллекции Каракалпакского традиционного костюма – представляет город Нукус.

Лена Ладик – основатель галереи Happy Bird и автор выездных выставок – работает с дизайнерами Самарканда, используя в своём творчестве традиционные узбекские винтажные ткани.

Расул Мирзаахмедов – мастер в девятом поколении, представитель династии ткачей из Маргелана, родины шёлка и иката в Узбекистане – привезёт в Москву ткатский станок и продемонстрирует, как создаются ткани.

Феруза Алиева – художник и декоратор, специализирующийся на рисунке по шёлку, – выступит главным оформителем выставки.

Главная цель выставки «Когда цветёт гранат…» – продемонстрировать художественную взаимосвязь и взаимопроникновение искусств и ремёсел Узбекистана из поколения в поколение. Основным мотивом экспозиции является гранат – символ семьи, богатства и процветания. Его образ используется в вышивке, керамике, переплетении нитей иката.

В рамках выставки запланированы лекции и мастер-классы.