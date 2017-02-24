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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция установила вещество, которым отравили брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама

CA-NEWS (CA) - Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам – брат лидера КНДР Ким Чен Ына, — это отправляющее вещество нервно-паралитического действия (VX Nerve Agent), которое является химическим оружием.

"Малазийская полиция получила предварительные итоги анализов из химического департамента относительно недавней смерти гражданина Северной Кореи", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз малайзийской полиции.

Центр анализа химического оружия департамента полиции провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего.

"Химическое вещество было определено как "VX nerve agent" – отравляющее вещество нервно-паралитического действия", — говорится в пресс-релизе малазийской полиции.

В нем поясняется, что VX причислен к видам химоружию Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 1997 года.

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