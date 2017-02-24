При сильном пожаре в Ташкенте пострадали 14 человек, спасены 70

- В результате сильного пожара, который произошел 23 февраля вечером в Чиланзарском районе Ташкента, были госпитализированы 14 человек, сообщает "Газета.uz". Возгорание произошло в административном здании на улице Чупонота.

Отмечается, что к моменту прибытия экипажей районной пожарной службы огонь охватил первые три этажа пятиэтажного здания. Для ликвидации пожара были вызваны дополнительные наряды пожарной охраны.

В итоге, в ликвидации пожара были задействованы 12 экипажей. Ликвидировать огонь удалось за час. В ходе операции, спасатели вынесли из огня 70 человек, 14 из которых были экстренно госпитализированы.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Первые три этажа пострадавшего здания принадлежат компании по пошиву одежды Hamza Collection, на четвертом находится компания «ДИ-Ихлос», на пятом — Проектный институт лесного хозяйства. В восточной части здания размещается прокуратура Ташкентской области.