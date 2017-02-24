РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
При сильном пожаре в Ташкенте пострадали 14 человек, спасены 70
CA-NEWS (UZ) - В результате сильного пожара, который произошел 23 февраля вечером в Чиланзарском районе Ташкента, были госпитализированы 14 человек, сообщает "Газета.uz". Возгорание произошло в административном здании на улице Чупонота.

Отмечается, что к моменту прибытия экипажей районной пожарной службы огонь охватил первые три этажа пятиэтажного здания. Для ликвидации пожара были вызваны дополнительные наряды пожарной охраны.

В итоге, в ликвидации пожара были задействованы 12 экипажей. Ликвидировать огонь удалось за час. В ходе операции, спасатели вынесли из огня 70 человек, 14 из которых были экстренно госпитализированы.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Первые три этажа пострадавшего здания принадлежат компании по пошиву одежды Hamza Collection, на четвертом находится компания «ДИ-Ихлос», на пятом — Проектный институт лесного хозяйства. В восточной части здания размещается прокуратура Ташкентской области.

FPnU6014878650331364_b

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×