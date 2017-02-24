Тела двух казахстанцев нашли в машине на севере Москвы

CA-NEWS (KZ) - Тела двух приезжих из Казахстана нашли в автомобиле "Газель" в Дмитровском районе Москвы, сообщают российске сми.

По данным сми, они приезжали на склад за товаром. Когда они не забрали вовремя товар, их начали искать. Собеседник журналистов утверждает, что они отравились угарным газом.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.



