Президент Узбекистана провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин в четверг, 23 февраля, обсудили современное состояние и перспективу развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава Узбекистана отметил положительную динамику в развитии и укреплении отношений стратегического партнерства между двумя странами, в том числе в торгово-экономической сфере.

А. Мамин подтвердил готовность Казахстана расширять полномасштабное практическое сотрудничество с Узбекистаном.

В тот же день на 16-м заседании Совместной межправительственной комиссии стороны обсудили ключевые аспекты развития торгово-экономических и инвестиционных связей, расширения договорно-правовой базы, укрепления отношений в транспортной, нефтегазовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

По итогам 2016 года объемы товарооборота между двумя странами превысили 2 млрд долларов. В Узбекистане осуществляют деятельность свыше 230 предприятий с участием казахстанских партнеров.