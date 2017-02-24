Президент Узбекистана провел встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана

Глава Узбекистана отметил положительную динамику в развитии и укреплении отношений стратегического партнерства между двумя странами, в том числе в торгово-экономической сфере.
А. Мамин подтвердил готовность Казахстана расширять полномасштабное практическое сотрудничество с Узбекистаном.
В тот же день на 16-м заседании Совместной межправительственной комиссии стороны обсудили ключевые аспекты развития торгово-экономических и инвестиционных связей, расширения договорно-правовой базы, укрепления отношений в транспортной, нефтегазовой, культурно-гуманитарной и других сферах.
По итогам 2016 года объемы товарооборота между двумя странами превысили 2 млрд долларов. В Узбекистане осуществляют деятельность свыше 230 предприятий с участием казахстанских партнеров.