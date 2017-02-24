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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Прокуратура начала проверку центра временного содержания мигрантов в Екатеринбурге после акции протеста
CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Свердловской области проводит проверку в Центре временного содержания мигрантов в Екатеринбурге после акции протеста, которую устроили мигранты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целях проверки сообщения о возможном нарушении прав иностранцев, содержащихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Екатеринбургу, сотрудники прокуратуры выехали в центр. В настоящее время они ведут личный прием иностранных граждан, проверяют условия содержания мигрантов, а также законность их нахождения в центре", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в ходе надзорных мероприятий будут также проверены условия питания, порядок оказания медицинской помощи.

По данным прокуратуры, иностранный гражданин, который в четверг подлежал депортации с территории России, устроил акцию протеста, забаррикадировавшись в комнате. "После прибытия сотрудников прокуратуры мужчина прекратил акцию протеста", - отметили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых подтвердил, что накануне утром в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу "семь человек из числа уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья обратились с просьбой не выдворять их за пределы РФ", передает ТАСС.

Он также отметил, что, по предварительным данным, среди лиц, закрывшихся в комнате, есть ранее судимые по различным статьям УК РФ. "Инициатор акции был судим порядка десяти раз за имущественные преступления. Именно он поцарапал себя в области запястья, а некоторые СМИ преподнесли это как вскрытие вен. Его жизни опасность не угрожает", - пояснил Горелых, отметив, что полицейские разъяснили мигрантам действующее законодательство, после чего протестующие сами добровольно открыли дверь своей комнаты.

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