В сети появилось видео крупного пожара в Ташкенте
- Узбекистан, происшествия
- 11:00, 24 февраля 2017
- Просмотров: 900
CA-NEWS (UZ) - В видеохостинге youtube выложили видеозапись крупного пожара, произошедшего накануне, 23 февраля, вечером в Ташкенте.
Как сообщалось ранее, в результате пожара спасатели вынесли из огня 70 человек, 14 из которых были экстренно госпитализированы. О жертвах не сообщается.
На видео со слов очевидцев слышно, как заблокированные огнём люди пытаются выпрыгнуть из окна горящего здания.
Новости по теме:
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь