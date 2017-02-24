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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В сети появилось видео крупного пожара в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В видеохостинге youtube выложили видеозапись крупного пожара, произошедшего накануне, 23 февраля, вечером в Ташкенте.

Как сообщалось ранее, в результате пожара спасатели вынесли из огня 70 человек, 14 из которых были экстренно госпитализированы. О жертвах не сообщается.

На видео со слов очевидцев слышно, как заблокированные огнём люди пытаются выпрыгнуть из окна горящего здания.

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