В Казахстане начнут собирать узбекские автомобили

- Полный запуск сборочного производства автомобилей GM Uzbekistan на мощностях в Казахстане ожидается уже в марте этого года, сообщает Sputnik Узбекистан.

Выступая на 16-м заседании в Ташкенте Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между странами, вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов отметил, что Узбекистан видит большой потенциал в расширении инвестиционного сотрудничества с Казахстаном, развитии промышленной кооперации и увеличении числа значимых совместных проектов.

Одним из успешных примеров этого и являются достигнутые договоренности по запуску нового производства. Кроме того, по словам чиновника, также начата работа по организации в Казахстане сборки транспортной техники предприятия JV MAN Avto Uzbekistan, автобусов и грузовых машин "СамАвто".

В этой связи, подчеркнул Раматов, узбекская сторона надеется на предоставление казахстанскими партнерами самых благоприятных условий и оказание содействия в эффективной реализации совместных проектов.

В свою очередь министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана (МВЭСИТ) Эльёр Ганиев попросил казахстанскую сторону рассмотреть возможность предоставления субсидий на внутренние перевозки автомобилей, собранных на территории Казахстана, до дилеров. По его словам, это поможет обеспечить эффективную деятельность совместных производств. Вместе с тем глава МВЭСИТ также высказал предложение по предоставлению группе компаний "Аллюр" и GM Uzbekistan возможности использования кредитных линий Банка развития Казахстана для осуществления закупок крупноузловых автокомплектов для сборки легковых машин.

"Мы абсолютно уверены, что этот проект будет очень успешным и также внесет свой вклад в развитие торговых отношений между нашими странами, и считаем это как один из первых таких совместных проектов. Но у нас есть потенциал сотрудничества в рамках производства кооперации по целому ряду других направлений, и мы готовы обсудить с нашими казахстанскими партнерами конкретные проекты в этом направлении", — сказал Эльёр Ганиев.

Ранее посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев заявлял, что потребность казахстанского рынка в автомобилях производства GM Uzbekistan очень большая. При этом он сообщил, что в этом году в Казахстане с конвейера сойдет несколько тысяч узбекских авто под брендом Ravon. В рамках подписанного соглашения запланировано выпускать линейку недорогих легковушек.