Гюлен может бежать из США в страну, с которой у Турции нет соглашения об обмене преступниками, - Боздаг, глава минюста

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что при необходимости готов вновь посетить США и обсудить тему экстрадиции главы течения «Параллельное государство» Фетхуллаха Гюлена.

«Я также готов пригласить генерального прокурора США Джеффа Сешнса в Турцию. Вопрос экстрадиции Гюлена можно обсуждать и в Анкаре», - сказал турецкий министр в эфире телеканала CNN Türk.

Глава Минюста напомнил, что накануне направил новому Генпрокурору США письмо в котором заявил, что турецкий народ ожидает от властей США скорейшей выдачи Гюлена. По словам Боздага, он также обратился к американской стороне с просьбой о телефонном разговоре с Сешнсем.

На вопрос о том, какой будет реакция Анкары в случае отказа Вашингтона от выдачи Гюлена, Боздаг сказал, что подобный шаг нанес бы серьезный удар по двусторонним связям.

Вместе с тем, турецкий министр не исключил, что "главарь террористов может бежать из США в третью страну". «Мы обладаем разведданными о том, что сторонники Гюлена приобрели недвижимость в ряде государств, к примеру, в Канаде. Эта информация доведена до сведения судебных органов США», - сообщил министр.

Он отметил, что в попытке уйти от правосудия Гюлен попытается переехать в одну из стран, с которой у Турции нет соглашения об обмене преступниками. «Между Канадой и Турцией не действует договора об экстрадиции преступников. Кроме того, Гюлен может попытаться бежать в Египет, ЮАР или Бразилию», - пояснил Боздаг.

Группа военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Влсати Турции считают, что за этим стоят последователи Гюлена. Погибло свыше 240 человек.