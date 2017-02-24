Бывшие лидеры «Талибана» совершили визит в Саудовскую Аравию

- Азия и мир, политика
- 11:41, 24 февраля 2017
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В состав делегации вошли бывший заместитель главы афганского МИД Абдул Рахман Захид, экс-заместитель министра информации и культуры Абдул Рахман Хотак, брат покойного лидера «Талибана» муллы Мохаммада Раббани Шейх Ахмад Раббани и другие деятели движения.
Как передаёт информационное агентство «Пажвок», участники поездки прибыли в Эр-Рияд по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, а также имама мечети аль-Харам в Мекке Абдуррахмана ас-Судайса.
Согласно отчёту, делегатам предстояло встретиться с властями королевства для обсуждения религиозных вопросов, а также афганской программы примирения. При этом бывшие лидеры «Талибана» не были уполномочены представлять интересы повстанческого движения, но участвовали в консультациях на правах частных лиц.
Более подробной информации, касающейся деталей поездки делегации, конкретных встреч и переговоров, состоявшихся в Эр-Рияде, в прессу до настоящего времени не поступало, отмечает Afghanistan.ru.