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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бывшие лидеры «Талибана» совершили визит в Саудовскую Аравию
CA-NEWS (CA) - Недавно с неофициальным визитом Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, посетила делегация бывших лидеров движения «Талибан», занимавших высокие государственные посты в годы талибского режима.

В состав делегации вошли бывший заместитель главы афганского МИД Абдул Рахман Захид, экс-заместитель министра информации и культуры Абдул Рахман Хотак, брат покойного лидера «Талибана» муллы Мохаммада Раббани Шейх Ахмад Раббани и другие деятели движения.

Как передаёт информационное агентство «Пажвок», участники поездки прибыли в Эр-Рияд по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, а также имама мечети аль-Харам в Мекке Абдуррахмана ас-Судайса.

Согласно отчёту, делегатам предстояло встретиться с властями королевства для обсуждения религиозных вопросов, а также афганской программы примирения. При этом бывшие лидеры «Талибана» не были уполномочены представлять интересы повстанческого движения, но участвовали в консультациях на правах частных лиц.

Более подробной информации, касающейся деталей поездки делегации, конкретных встреч и переговоров, состоявшихся в Эр-Рияде, в прессу до настоящего времени не поступало, отмечает Afghanistan.ru.

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