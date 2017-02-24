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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане будет создана Национальная экспортная стратегия (куда и что экспортирует ИРА)
CA-NEWS (CA) - В Кабуле состоялась встреча представителей государственного и частного сектора, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития торговли в Афганистане и создание Национальной экспортной стратегии.

Вышеупомянутые консультации прошли при посредничестве Министерства торговли и промышленности ИРА и Международного торгового центра.

Ожидается, что новая стратегия будет направлена на рост экспорта, развитие торговой инфраструктуры и частного сектора, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Министр торговли и промышленности ИРА подчеркнул, что создание Национальной экспортной стратегии будет способствовать диверсификации афганской экономики и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Проведение второй встречи, направленной на разработку экспортной стратегии, запланировано на май 2017 года, передает информационное агентство «Пажвок».

Афганистан имеет ограниченные торговые связи с другими государствами. Основные статьи экспорта — героин, природный газ и сухофрукты, а также ковры, свежие фрукты, шерсть, хлопок и каракуль.

В 2014 гоуд Афганистан экспортировал на $770 млн. и импортировал на $6,42 млрд. В 2015 году экспорт немного снизился и составил $585 млн.

Основные статьи экспорта: виноград ($113 млн), лом черных металлов ($79,2 млн), угольные брикеты ($78,8 млн), хлопок-сырец ($69,9 млн) и тропические фрукты ($66,4 млн).

Основные направления экспорта Афганистана - Пакистан ($373 млн), Индия ($242 млн), Китай ($21,3 млн), Иран ($18,1 млн) и Турция ($16,4 млн). Основные импортеры страны - Пакистан ($2,2 млрд), Китай ($709 млн), Иран ($450 млн), Индия ($438 млн) и Россия ($407 млн).

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