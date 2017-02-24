Три гражданина Таджикистана осуждены за симпатию к "Исламскому государству"

- Таджикистан, происшествия
- 12:08, 24 февраля 2017
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Темур Бойзода, зампредседателя Хатлонского областного суда, сообщил, что осужденные Сайфиддин Азимов, Манучехр Ёров и Ибрагим Мирзоев были задержаны в июне 2015 года, спустя несколько дней после своей “преступной выходки”. Правда, до этого они успели замести следы - уже на следующий день сняли самодельный черный флаг. Несмотря на это было возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
Приговором областного суда молодые люди были осуждены на 3 года лишения свободы каждый.
Сироджидин Махмудов, председатель джамоата Пули Сангин, рассказал, что эти молодые люди до ареста носили бороду и всегда чем-то выделялись среди своих сверстников. “Когда их задержали, мы поехали на место происшествия и удивились, почему они водрузили не наш, а чужой черный флаг”, - говорит он.
Министерство внутренних дел Таджикистана в августе 2015 года сообщило о задержании 13 жителей города Нурек, которые в знак верности террористической группировке «Исламское государство» водрузили ее черный флаг в центре города.