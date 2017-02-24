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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана прибыл в Кашкадарьинскую область

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с целью ознакомления осуществляемой на местах созидательной и благоустроительной работы и диалога с народом 24 февраля прибыл в Кашкадарьинскую область. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной программе обозначил большие цели и задачи по последовательному продолжению работы в этом направлении, повышению на новый уровень развития Кашкадарьинской области наряду с другими регионами страны. В ходе поездки президента в Кашкадарью предусмотрено ознакомление с ходом реализации намеченных планов и задач, осуществляемой созидательной работой и перспективными проектами.

Напомним, что в  2016 году в Карши был реконструирован древний мост Амира Темура над рекой Кашкадарья, по обоим берегам которой разбиты живописные аллеи. Налажено движение скоростного электропоезда “Afrosiyob” по маршруту Ташкент–Карши.

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