Президент Узбекистана прибыл в Кашкадарьинскую область

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с целью ознакомления осуществляемой на местах созидательной и благоустроительной работы и диалога с народом 24 февраля прибыл в Кашкадарьинскую область. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной программе обозначил большие цели и задачи по последовательному продолжению работы в этом направлении, повышению на новый уровень развития Кашкадарьинской области наряду с другими регионами страны. В ходе поездки президента в Кашкадарью предусмотрено ознакомление с ходом реализации намеченных планов и задач, осуществляемой созидательной работой и перспективными проектами.

Напомним, что в 2016 году в Карши был реконструирован древний мост Амира Темура над рекой Кашкадарья, по обоим берегам которой разбиты живописные аллеи. Налажено движение скоростного электропоезда “Afrosiyob” по маршруту Ташкент–Карши.