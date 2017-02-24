Узбекистан может присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту
- Узбекистан, экономика
- 12:41, 24 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан может присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной компании «Казахстанские железные дороги».
Во время переговоров находящегося в Ташкенте с визитом президента компании Каната Алпысбаева с руководителями АО «Узбекистанские железные дороги» обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.
Стороны обсудили возможность организации узбекских экспортных и импортных перевозок через порты Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, развитию которого «Казахстанские железные дороги» уделяют большое внимание.
Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через территории Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и далее в Европу.
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