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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан может присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан может присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной компании «Казахстанские железные дороги».

Во время переговоров находящегося в Ташкенте с визитом президента компании Каната Алпысбаева с руководителями АО «Узбекистанские железные дороги» обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.

Стороны обсудили возможность организации узбекских экспортных и импортных перевозок через порты Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, развитию которого «Казахстанские железные дороги» уделяют большое внимание.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через территории Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и далее в Европу.

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