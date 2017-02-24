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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суд Киева оставил племянника вдовы Ислама Каримова под арестом
CA-NEWS (UZ) - Суд в Киеве продлил арест племянника супруги покойного президента Узбекистана до года. Акбарали Абдуллаев был задержан 14 января в аэропорту Киева, и позднее суд санкционировал его арест до 22 февраля. Власти Узбекистана направили в Украину запрос о его экстрадиции в Ташкент. 20 февраля его перевели из СИЗО Киева в изолятор Службы национальной безопасности (СНБ) Украины, передает centralasian.org.

Генеральная прокуратура Узбекистана обвиняет 33-летнего Акбарали Абдуллаева в экономических преступлениях и служебном подлоге. На дальнейшем содержании Абдуллаева под стражей настояла прокуратура Киева. Прокурор Марина Ким заявила, что состояние здоровья Абдуллаева не препятствует его содержанию под стражей или экстрадиции. Она сказала, что прокуратура Киева не гарантирует, что Абдуллаев не покинет Украину в случае освобождения от ареста в связи с наличием у него паспорта Доминиканской Республики.

Абдуллаев, попросивший судью «более обширно отнестись к его делу», заявил, что в случае экстрадиции в Узбекистан его ждет смерть. «Если я уеду в Узбекистан, я умру. Это стопроцентно. Но я еще согласен буду, если умру сразу. Но они будут пытать, а потом убьют меня. Я умру на зоне. Я эти пытки видел уже», — сказал он в суде. Он заявил, что намерен добиваться «политического убежища». Он сказал, что содержание под арестом лишит его этой возможности, и попросил судью перевести его под домашний арест.

Судья Наталья Васильева не учла требование адвокатов, которые заявили о том, что Абдуллаев уже провел два с половиной года в тюрьме по аналогичным обвинениям, и просили перевести его под домашний арест. Кроме того, судья оставила без внимания доводы адвокатов о том, что в случае экстрадиции Абдуллаева в Узбекистан ему грозит смерть. Судья поручила прокурору каждые два месяца предоставлять ей отчет о ходе экстрадиционного дела. Решение суда вступило в законную силу.

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