В ближайшее время будет запущено скоростное ж/д сообщение Алматы – Ташкент

- Казахстан и Узбекистан намерены наращивать объемы пассажирских перевозок, увеличивая частоту транспортного сообщения между собой, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Узбекистане по итогам рабочего визита первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в Ташкент.

Аскар Мамин в Ташкенте встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым для участия в 16-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству двух государств. Также Мамин в ходе встречи обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым перспективы сотрудничества между странами по всему спектру торгово-экономических связей.

В ходе переговоров первый вице-премьер Казахстана обратил внимание на то, что работа с узбекскими коллегами ведется на системной основе, сообщает Sputnik-Казахстан.

"Есть конкретные договоренности по ряду инфраструктурных проектов, в том числе открытие автобусного и ависообщения: увеличение по маршруту Астана — Ташкент до шести раз в неделю. В ближайшее время будет запущено скоростное ж/д сообщение Алматы – Ташкент. Достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в сфере военного и военно-технического сотрудничества между РК и РУ", — отмечается пресс-релизе.

Помимо прочих экономических взаимодействий, дан импульс началу активного межрегионального сотрудничества, и уже состоялся ряд взаимных визитов делегаций областей Казахстана и Узбекистана.

В 2016 году объем товарооборота между РК и РУ составил более 1,6 миллиарда долларов США. В денежном выражении объемы взаимной торговли увеличились почти на 40%. "Поставлена задача к 2020 году довести данный показатель с 1,6 до 5 миллиардов долларов США", — проинформировали в казахстанском диппредставительстве. Также президент Узбекистана провел официальную церемонию награждения Аскара Мамина орденом "Дустлик" — за большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе. Ранее сообщалось, что президент Узбекистана приедет в Казахстан с первым официальным визитом 23 марта.