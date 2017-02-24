РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан представил Таджикистану предложения по открытию участка железной дороги Амузанг-Галаба
CA-NEWS (TJ) - Узбекская сторона представила Таджикистану свое видение ситуации и предложения по открытию железнодорожного сообщения между странами, сообщают таджикские сми со ссылкой на главного менеджера, главного инженера компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснитдина Хосилова.

По его словам, если пропускать по участку Амузанг — Галаба только пассажирские поезда, это будет экономически нецелесообразно.

«Если запускать этот путь, то нам необходимо пропускать здесь и грузы тоже. Мы предлагаем, это не переговоры, но мы предлагаем, чтобы они (таджикская сторона) предоставили нам возможность, чтобы и грузы шли, а не только один поезд», — отметил Х.Хосилов.

«Для одного поезда этот участок не целесообразен. Мы хотим, чтобы там ходили и грузовые поезда, мы предложили это, таджикская сторона сейчас думает об этом», — отметил представитель «Узбекистон темир йуллари».

Напомним, ранее появлялась информация о том, что страны ведут обсуждение возможности открытия железнодорожного движения на участке Амузанг — Галаба, которое было приостановлено в 2011 году.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×