Узбекистан представил Таджикистану предложения по открытию участка железной дороги Амузанг-Галаба

- Узбекская сторона представила Таджикистану свое видение ситуации и предложения по открытию железнодорожного сообщения между странами, сообщают таджикские сми со ссылкой на главного менеджера, главного инженера компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснитдина Хосилова.

По его словам, если пропускать по участку Амузанг — Галаба только пассажирские поезда, это будет экономически нецелесообразно.

«Если запускать этот путь, то нам необходимо пропускать здесь и грузы тоже. Мы предлагаем, это не переговоры, но мы предлагаем, чтобы они (таджикская сторона) предоставили нам возможность, чтобы и грузы шли, а не только один поезд», — отметил Х.Хосилов.

«Для одного поезда этот участок не целесообразен. Мы хотим, чтобы там ходили и грузовые поезда, мы предложили это, таджикская сторона сейчас думает об этом», — отметил представитель «Узбекистон темир йуллари».

Напомним, ранее появлялась информация о том, что страны ведут обсуждение возможности открытия железнодорожного движения на участке Амузанг — Галаба, которое было приостановлено в 2011 году.