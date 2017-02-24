Узбекистан представил Таджикистану предложения по открытию участка железной дороги Амузанг-Галаба

- Таджикистан, экономика
- 14:27, 24 февраля 2017
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По его словам, если пропускать по участку Амузанг — Галаба только пассажирские поезда, это будет экономически нецелесообразно.
«Если запускать этот путь, то нам необходимо пропускать здесь и грузы тоже. Мы предлагаем, это не переговоры, но мы предлагаем, чтобы они (таджикская сторона) предоставили нам возможность, чтобы и грузы шли, а не только один поезд», — отметил Х.Хосилов.
«Для одного поезда этот участок не целесообразен. Мы хотим, чтобы там ходили и грузовые поезда, мы предложили это, таджикская сторона сейчас думает об этом», — отметил представитель «Узбекистон темир йуллари».
Напомним, ранее появлялась информация о том, что страны ведут обсуждение возможности открытия железнодорожного движения на участке Амузанг — Галаба, которое было приостановлено в 2011 году.