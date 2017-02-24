Два топ-менеджера Samsung подали в отставку из-за коррупционного скандала
- Азия и мир, новости компаний
- 14:54, 24 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Два высокопоставленных руководителя Samsung — вице-председатель Чой Си Сун и президент Чан Чун Жи собираются уйти в отставку, чтобы взять на себя ответственность за вовлечение компании в коррупционный скандал вокруг бывшего президента Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.
Оба топ-менеджера проходили как подозреваемые по делу о коррупции. Пока не известно, покинут ли они компанию окончательно или займут другой пост.
Напомним, неделю назад полиция арестовала вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению в коррупции. Прокуратура обвиняет господина Ли в даче взяток на общую сумму $36,42 млн организациям, подконтрольным подруге бывшего президента страны Чхве Сун Силь.
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