Россия просит мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии
- Азия и мир, политика
- 14:59, 24 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Россия просит мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии, рассказал Financial Times (FT) неназванный европейский дипломат.
По данным газеты, этот вопрос будет обсуждаться 23 февраля на межсирийских переговорах в Женеве.
«Они [Россия] пришли, перевернули там все вверх дном, все сломали и хотят, чтобы все за это платили», – сказал собеседник FT.
Как сказали изданию другие европейские дипломаты, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече послов стран ЕС в Москве заявил, что на восстановление Сирии потребуются десятки миллиардов долларов.
При этом, сказал Богданов, от России в этом вопросе «не следует ждать ничего», утверждают собеседники FT.
К просьбе России могут отнестись негативно, говорят источники газеты, с учетом того, что западные страны считают страну ответственной за разрушение крупных сирийских городов, таких как Алеппо.
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