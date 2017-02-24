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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции растет продажа недвижимости
CA-NEWS (CA) - В январе 2017 года в Турции было продано 95389 единиц недвижимости, что на 12,8 процента больше показателя января прошлого года, сообщает "Анадолу" со ссылкой на Институт статистики Турции (TÜİK).

За указанный период в Стамбуле было продано 15807 единиц недвижимости, или 16,6 процента от всей проданной недвижимости в Турции. Помимо Стамбула, по продажам недвижимости лидируют Анкара – 10686 (11,2 процента) и Измир – 5665 (5,9 процента). Меньше всего единиц недвижимости в январе было продано в Хаккари (8), Ардахане (11) и Ширнаке (48).

В январе иностранные граждане приобрели в Турции 1386 единиц недвижимости, что на 5,2 процента меньше показателя января 2016 года. В Стамбуле иностранцы приобрели 441 единицу недвижимости, в Анталье – 264, Бурсе – 137, Анкаре – 72, Сакарье – 70, в Ялове - 62.

Граждане Ирака в январе приобрели в Турции 279 единиц недвижимости, Саудовской Аравии – 144, Кувейта – 115, Афганистана – 107, России – 60, - отмечается в сообщении.

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