Бердымухамедов назначил глав силовых структур

- Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Гурбангулы Бердымухамедов назначил руководителей военных и правоохранительных органов страны, говорится в сообщении туркменского правительства.

Согласно информации, на должность министра обороны и секретаря Госсовета безопасности Туркменистана назначен Яйлым Бердиев. На должность начальника Государственной пограничной службы назначен Бегенч Гундогдыев. На должность министра внутренних дел утвержден Исгендер Муликов. На должность генерального прокурора глава государства назначил Аманмырата Халлыева. Министром национальной безопасности назначен Доврангелди Байрамов.

На должность председателя Государственной таможенной службы утверждён Мамметхан Чакыев. Председателем Государственной миграционной службы назначен Мейлис Нобатов. На должность министра адалат (юстиции) назначен Бегмурат Мухамедов.

Как известно, по итогам выборов, состоявшихся 12 февраля 2017 года Бердымухамедов, который руководит страной с 2007 года, набрал 97,69 процента голосов. В Туркменистане президент также возглавляет правительство. В связи с этим 17 февраля Бердымухамедов распустил правительство в связи с началом формирования нового состава Кабинета Министров.

Президент страны, как сказано в правительственном сообщении отметил, что в соответствии с военной доктриной, носящей сугубо оборонительный характер, будут и впредь приниматься меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы военных и правоохранительных органов.