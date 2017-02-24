В Ташкенте пройдет заседание СМИД СНГ

- Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Виктор Гуминский в среду обсудили практические вопросы подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел /СМИД/ СНГ в Ташкенте, которое состоится в апреле текущего года. Об этом сообщило информационное агентство Жахон МИД Узбекистана.

Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем развития взаимодействия в рамках Содружества и графике проведения в Узбекистане других мероприятий отраслевых органов СНГ.