В Ташкенте пройдет заседание СМИД СНГ
- Узбекистан, политика
- 15:37, 24 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Виктор Гуминский в среду обсудили практические вопросы подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел /СМИД/ СНГ в Ташкенте, которое состоится в апреле текущего года. Об этом сообщило информационное агентство Жахон МИД Узбекистана.
Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем развития взаимодействия в рамках Содружества и графике проведения в Узбекистане других мероприятий отраслевых органов СНГ.
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