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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Китай пригласит 120 иностранных футбольных тренеров высокого уровня
CA-NEWS (CA) - футбол По информации, обнародованной Министерством образования КНР, в 2017 году в Китае будет построено 20 тысяч школ с углубленными занятиями футболом, будут подготовлены 3000 тренеров по футболу, в том числе приглашено 120 высококлассных иностранных учителей по футболу,  сообщает «Жэньминь жибао» онлайн.

Стало известно, что на сегодняшний день уже определили 13 381 специальную школу для развития футбола и 69 тестовых уездов (районов). По предварительным итогам, к 2025 году количество таких школ достигнет 50 тысяч.

Что касается преподавательских кадров, сотрудник ответил, что в этом году построят 6-8 баз обучения для футбольных тренеров. Китай намерен подготовить 3000 тренеров для школ и пригласить около 120 иностранных футбольных тренеров высокого уровня. В прошлом году уже пригласили более 155 иностранных учителей.

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