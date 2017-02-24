РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Фергане за два дня двое заместителей хокимов покончили жизнь самоубийством
CA-NEWS (UZ) - Заместитель хокима города Ферганы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Ахмаджон Каримбердиев утром в понедельник, 20 февраля, был обнаружен повешенным в своем доме. За день до этого свел счеты с жизнью, повесившись Ильёсбек Рахимов, занимавший должность заместителя хокима Дангаринского района Ферганской области по вопросам экономики и социального развития.

Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях чиновник, работающий в одном из подразделений хокимията (администрации) Ферганской области, заместитель хокима  Ахмаджон Каримбердиев покончил жизнь самоубийством 20 февраля.

О причинах самоубийства пока не сообщается.

За день до самоубийства заместителя хокима города Ферганы, 19 февраля в своем доме в Коканде был найден повешенным заместитель хокима Дангаринского района Ильёсбек Рахимов.

Сотрудник УВД Ферганской области, попросивший не разглашать его имя, подтвердил информацию о самоубийстве замхокима Дангаринского района.

В Узбекистане в последние годы часто наблюдаются случаи, когда чиновники или фермеры кончают жизнь самоубийством, отмечает издание.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×