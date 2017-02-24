В Фергане за два дня двое заместителей хокимов покончили жизнь самоубийством

- Заместитель хокима города Ферганы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Ахмаджон Каримбердиев утром в понедельник, 20 февраля, был обнаружен повешенным в своем доме. За день до этого свел счеты с жизнью, повесившись Ильёсбек Рахимов, занимавший должность заместителя хокима Дангаринского района Ферганской области по вопросам экономики и социального развития.

Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях чиновник, работающий в одном из подразделений хокимията (администрации) Ферганской области, заместитель хокима Ахмаджон Каримбердиев покончил жизнь самоубийством 20 февраля.

О причинах самоубийства пока не сообщается.

За день до самоубийства заместителя хокима города Ферганы, 19 февраля в своем доме в Коканде был найден повешенным заместитель хокима Дангаринского района Ильёсбек Рахимов.

Сотрудник УВД Ферганской области, попросивший не разглашать его имя, подтвердил информацию о самоубийстве замхокима Дангаринского района.

В Узбекистане в последние годы часто наблюдаются случаи, когда чиновники или фермеры кончают жизнь самоубийством, отмечает издание.