В Фергане за два дня двое заместителей хокимов покончили жизнь самоубийством
- Узбекистан, общество
- 16:09, 24 февраля 2017
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- Обновлено: 16:32, 24 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - Заместитель хокима города Ферганы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Ахмаджон Каримбердиев утром в понедельник, 20 февраля, был обнаружен повешенным в своем доме. За день до этого свел счеты с жизнью, повесившись Ильёсбек Рахимов, занимавший должность заместителя хокима Дангаринского района Ферганской области по вопросам экономики и социального развития.
Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях чиновник, работающий в одном из подразделений хокимията (администрации) Ферганской области, заместитель хокима Ахмаджон Каримбердиев покончил жизнь самоубийством 20 февраля.О причинах самоубийства пока не сообщается.
За день до самоубийства заместителя хокима города Ферганы, 19 февраля в своем доме в Коканде был найден повешенным заместитель хокима Дангаринского района Ильёсбек Рахимов.Сотрудник УВД Ферганской области, попросивший не разглашать его имя, подтвердил информацию о самоубийстве замхокима Дангаринского района.
В Узбекистане в последние годы часто наблюдаются случаи, когда чиновники или фермеры кончают жизнь самоубийством, отмечает издание.
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