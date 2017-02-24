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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан нарушил официальные инструкции, что привело к срыву рейса Душанбе-Ташкент, - авиакомпания Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объяснила причину отказа принятия рейса «Сомон Эйр» в Ташкент невыполнением таджикской авиакомпанией официальных инструкций. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте узбекской авиакомпании вечером 23 февраля.

«По правилам, иностранная авиакомпания подает в НАК «Узбекистон хаво йуллари» пакет документов на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан не менее чем за 30 дней до планируемой даты начала полетов», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля должен был состояться первый за 25 лет регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент, однако за несколько часов до рейса авиакомпания «Сомон Эйр» объявила, что узбекская сторона не дала разрешение на полет в Ташкент. Первым регулярным рейсом в узбекскую столицу должны были вылететь 26 пассажиров.

Руководство авиакомпании «Сомон Эйр» провело свое разбирательство случившегося и выяснило, что пакет необходимых документов действительно не был своевременно отправлен узбекской стороне. Все лица, ответственные за срыв рейса во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым были отстранены от работы.

Однако не состоялся рейс и 23 февраля. Очередной отказ связан, как следует из сообщения узбекской авиакомпании с тем, что разрешение на выполнение регулярных рейсов «Сомон Эйр» в Узбекистан «находится на рассмотрении в соответствии с установленным порядком».

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