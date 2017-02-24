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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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При взрыве на химзаводе в Фергане погибли шесть человек

CA-NEWS (UZ) - В результате взрыва на "Ферганаазот" погибли 6 человек, один человек госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщил «Озодлик», ссылаясь на источник в хокимияте (администрации) Ферганской области.

"Рабочие проводили ремонтные работы в аммиачном цехе. Из сооружения, на котором производится аммиак, просочился аммиачный газ. От искры при сварке и просочившегося аммиачного газа начался пожар, и в результате произошел взрыв. Пять рабочих погибли на месте, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Однако один из них скончался в больнице. Сейчас один рабочий находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении", – сообщил сотрудник областной администрации.

Однако, как сообщил житель города Маргилан в Ферганской области Узбекистана, имам мечети объявил во время сегодняшней пятничной молитвы о том, что при взрыве на заводе погибли восемь человек и прочитал молитву за упокой их души.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило о том, что для выяснения причин и обстоятельств ЧП создана правительственная комиссия, которая также окажет помощь семьям пострадавших.

«Ферганаазот» считается одним из крупнейших в Узбекистане предприятий по производству азотных удобрений. Завод производит карбамид и аммиачную селитру.

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