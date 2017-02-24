В Душанбе девушка сбросилась с моста

- Утром 24 февраля спасатели вытащили из реки Душанбинка утопленницу. Как стала известно, молодая девушка выбросилась с моста через реку на территории 46-го микрорайона столицы. На место происшествия вызвали команду спасателей и полицию, сообщает радио Озоди.

Сотрудники полиции увезли тело погибшей в неизвестном направлении. Имя утопленницы они отказались назвать по этическим соображениям. Родственники утопленницы также не стали общаться с журналистами.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сказал, что пока причина, по которой девушка свела счет с жизнью, неизвестна. При этом сообщается, что суицид произошел около 18 часов вечера 23 февраля. О нем родственникам девушки сообщил по телефон молодой человек, который стал невольным свидетелем происшествия.

Ежегодно в Таджикистане свыше 400 женщин сводят счеты с жизнью. По официальным данным, только за первое полугодие 2016 года было зарегистрировано 160 случаев суицида женщин.