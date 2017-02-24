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  24 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане России, Китая, Кыргызстана и Таджикистана приезжают лечиться в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Как отметил на расширенном заседании итоговой коллегии руководитель городского управления здравоохранения Валихан Ахметов, более полутора тысяч иностранных пациентов из 52 стран предпочли лечиться в алматинских больницах, сообщает Tengrinews.kz.

"В стационарах города пролечено на платной основе более полутора тысяч иностранных пациентов из 52 стран, это каждый третий иностранец, пролеченный в стране. В том числе планово в рамках медицинского туризма пролечено 233 больных", - отметил Исаев. По данным городского управления здравоохранения, наибольшее количество пациентов приезжают из таких стран, как Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Азербайджан, Грузия, Афганистан, Таджикистан и Украина. "Основные востребованные профили по медицинскому туризму - родовспоможение, гинекология, хирургия, травматология, урология, челюстно-лицевая хирургия", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении подсчитали, что ежедневно в городские поликлиники обращаются более 140 тысяч жителей за помощью. Скорая медицинская помощь в сутки обслуживает более двух тысяч вызовов. В течение суток для лечения и оказания интенсивной терапевтической помощи в стационары города госпитализируются около 6 000 больных. За сутки хирурги делают более 250 хирургических операций, в том числе высокотехнологичных.

 В 2016 году завершено строительство городской поликлиники на 200 посещений в микрорайоне "Калкаман", нового корпуса городской поликлиники № 11, пристроек к городской поликлинике № 14 и городской клинической больнице № 5. Сообщается, что будет продолжено строительство лабораторного корпуса городской клинической инфекционной больницы и начато строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне "Акжар" Наурызбайского района.

Планируется строительство пристройки к городскому центру психического здоровья на 150 мест, радиологического корпуса Алматинского онкологического центра и городской поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне "Таусамалы" Наурызбайского района. В республиканских, городских и частных учреждениях здравоохранения Алматы работают более 30 тысяч врачей.

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