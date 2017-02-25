В Казахстане могут законодательно ограничить расходы на похороны

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в скором времени будет представлен законопроект, в котором пропишут все правила погребения и облагораживания могил, сообщает телеканала «Астана».

В комбинате похоронных услуг Алматы рассказали, что зачастую казахстанцы обращаются в банки за кредитами, чтобы построить достойный мазар. «Сейчас в Казахстане предпринимаются попытки как раз таки ограничить расходы на погребение, которые сейчас на данный момент приняли чудовищные формы. В некоторых регионах Казахстана люди даже берут кредиты для того, чтобы произвести ритуал захоронения, построить мазары, надгробные сооружения», - рассказал директор ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг Алматы» Марат Исмаилов.

Как отмечает телеканал, правила для погребений уже разработало духовное управление мусульман Казахстана. В документе, в частности, говорится, что не обязательно ставить мраморные оградки и памятники. Достаточно лишь огородить место упокоения близкого родственника.