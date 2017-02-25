РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане могут законодательно ограничить расходы на похороны

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане в скором времени будет представлен законопроект, в котором пропишут все правила погребения и облагораживания могил, сообщает телеканала «Астана».

В комбинате похоронных услуг Алматы рассказали, что зачастую казахстанцы обращаются в банки за кредитами, чтобы построить достойный мазар. «Сейчас в Казахстане предпринимаются попытки как раз таки ограничить расходы на погребение, которые сейчас на данный момент приняли чудовищные формы. В некоторых регионах Казахстана люди даже берут кредиты для того, чтобы произвести ритуал захоронения, построить мазары, надгробные сооружения», - рассказал директор ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг Алматы» Марат Исмаилов.

Как отмечает телеканал, правила для погребений уже разработало духовное управление мусульман Казахстана. В документе, в частности, говорится, что не обязательно ставить мраморные оградки и памятники. Достаточно лишь огородить место упокоения близкого родственника.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×