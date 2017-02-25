Трамп хочет нарастить ядерный арсенал, чтобы тот стал «лучшим в мире» и намерен обсудить эту тему с Путиным

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп хочет нарастить ядерный арсенал, чтобы тот стал «лучшим в мире», и намерен обсудить тему крылатых ракет со своим российским коллегой Владимиром Путиным - если их встреча состоится.

«Я первый, кто хотел бы увидеть, что у всех - ни у кого - нет ядерного оружия. Но мы никогда не будем в отстающих по сравнению с любой страной, даже если это дружественная страна, мы никогда не будем отставать в ядерной мощи», - сказал Трамп в интервью Reuters.

«Было бы прекрасно - просто мечта - чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими».

Новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией предусматривает, что к 5 февраля 2018 года обе страны должны сократить свои арсеналы до равного уровня.

В интервью Трамп назвал новый СНВ «односторонней сделкой». «Еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна, будь то СНВ, будь то договор с Ираном... Мы начнем заключать хорошие сделки», - сказал он.

Трамп также сказал, что развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования нарушает договор 1987 года о сокращении вооружений. «Для меня это важный договор», - сказал Трамп.

В ответ на вопрос, планирует ли он обсудить этот вопрос с Путиным, Трамп сказал, что да - «если и когда мы встретимся». По словам американского лидера, у него в графике пока не запланирована встреча с российским.

Путин и Трамп не встречались ранее. Президент России дважды звонил Трампу после победы последнего на выборах и изъявил готовность к личной встрече. Однако помощник Путина Юрий Ушаков сказал журналистам на этой неделе, что конкретные даты «вообще не рассматриваются».

Коснувшись Китая, Трамп сказал, что Пекин может решить проблему угрозы национальной безопасности со стороны Северной Кореи «с легкостью, если захочет», если усилит давление на действующий все более вызывающе Пхеньян.

Трамп сказал, что «очень зол» на Северную Корею, испытывающую баллистические ракеты, и добавил, что усиление противоракетной обороны союзников Америки в лице Южной Кореи и Японии - один из множества возможных ответов.