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  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Сирии скопилось 5 тыс боевиков из стран бывшего СССР и 4 тыс из России, - Путин

CA-NEWS (CA) - Путин В Сирии скопилось огромное количество боевиков из России и бывших республик СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. Где-то, по данным ГРУ Генштаба ФСБ, до четырех тысяч из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского союза», - цитирует его слова РИА Новости.

«С учетом того, что у нас безвизовый режим между странами, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России. Выполняя боевые задачи вдали от родных рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ», - добавил Путин, обращаясь к военным.

При этом он подчеркнул, что российские военные нанесли существенный урон террористам в Сирии, и это способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, и созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозиции.

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Комментарии (2)
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kyrgyz_is_coming
12:58, 25 февраля 2017
Он, хло и есть террорист.
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tokotai
12:05, 25 февраля 2017
Разрушенные от бомбардировок города погибшие мирные люди миллионы беженцев. Невольно задаешься вопросом а кто здесь террорист
кто есть кто
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