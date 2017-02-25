В Казахстане с 1 марта не будут принимать банкноты 1000 тенге старого образца

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 марта 2017 года банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат свое хождение в обращении и перестанут быть платежным средством, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

«Банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года можно обменять во всех филиалах Национального банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении. Затем в течение 12 месяцев - с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно - указанные купюры можно обменять в любом коммерческом банке», - говорится в сообщении..

Во всех филиалах Национального банка РК банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года без комиссии.

Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством. «Отказ принимать находящиеся в обращении банкноты влечет штраф для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций в размере пяти, для среднего предпринимательства - в размере десяти, для крупного предпринимательства - в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей», - напоминает финрегулятор.