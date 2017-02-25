Власти Таджикистана изучают целесообразность вступления в ЕАЭС

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана рассматривают целесообразность вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил ТАСС посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов, комментируя возможность вступления республики в эту организацию.

«Этот вопрос изучается, - отметил дипломат. - Республика изучает возможность и целесообразность вступления в Евразийский экономический союз».

Вместе с тем, добавил он, руководство Таджикистана «поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве».

Ранее, первый замначальника таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода заявил, что вопрос вхождения в ЕАЭС изучается в стране всесторонне, обсуждаются все плюсы и минусы это вопроса, в том числе, на примере процесса вхождения в союз других стран.

«Вопрос вхождения в ЕАЭС изучается всесторонне, обсуждаются все плюсы и минусы, прежде нужно ответить на ряд вопросов - в частности, что мы можем предложить рынку стран-участниц указанной организации, отвечает ли наша продукция уровню, установленному стандартами ЕАЭС, и будет ли обеспечена здоровая конкуренция», - отметилн он.

«Армения и Кыргызстан вступили в организацию позже, и теперь правительство Таджикистана всесторонне изучает именно их опыт, поскольку еще неизвестно, что ожидает республику в случае вступления в ЕАЭС. Кроме того, пока не ясно, какие выгоды или убытки может понести Таджикистан при вхождении в эту организацию», - уточнил Каримзода.