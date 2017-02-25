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  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия направила в Таджикистан самолет с гуманитарной помощью

CA-NEWS (TJ) - МЧС России направило в Таджикистан самолет с грузом гуманитарной помощи для пострадавших в результате снежных лавин, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Душанбе вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России», - рассказали в пресс-службе. На борту лайнера находится около 40 т. гуманитарной помощи, ее поручил доставить президент РФ Владимир Путин, отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на борту самолета находится продовольствие, одеяла, палатки и передвижная электростанция. ‬‬«Республика Таджикистан обратилась за помощью к международному сообществу после схода снежных лавин на востоке и севере страны», - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, природное стихийное бедствие нанесло экономике страны серьезный ущерб. «Разрушена инфраструктура, заблокированы десятки населенных пунктов, имеются человеческие жертвы», - отметили в МЧС.

В ведомстве также напомнили, что между двумя странами действует соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое было подписано в1997 году.

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