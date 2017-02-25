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  25 февраля 2017
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В Малайзии проверят аэропорт на радиацию после убийства брата лидера Северной Кореи
Предыстория: В Малайзии убит сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
CA-NEWS (CA) - Малайзийские власти продезинфицируют международный аэропорт Куала-Лумпура после того, как стало известно, что в теле Ким Чен Нама — брата главы КНДР — было обнаружено высокотоксичное вещество Ви-Экс (VX nerve agent), передает Reutersсо ссылкой на главу полиции Малайзии Абу Бакара.

«Мы продезинфицируем все места, куда заходили подозреваемые. Мы привлечем экспертов из департамента ядерной энергетики и проведем дезинфекцию, чтобы понять, находятся ли там радиоактивные элементы», — сказал он.

Как отмечает Reuters, полиция впервые упомянула возможное наличие радиации в аэропорту, но Бакар не конкретизировал, что может там находиться.

Ранее стало известно, что его отравили высокотоксичным химическим веществом, которое идентифицировано как Ви-Экс (VX nerve agent). Reuters отмечал, что Ви-Экс классифицируется ООН как оружие массового уничтожения.

Полиция Малайзии расследует обстоятельства гибели Ким Чен Нама. Уже были задержаны четыре человека, поиск еще четырех продолжается.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур после нападения двух женщин. По предварительной версии, он был отравлен. По разным версиям, одна из женщин набросила на лицо Нама ткань, пропитанную ядовитым веществом, или использовала «отравленные иглы».

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