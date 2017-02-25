В Малайзии проверят аэропорт на радиацию после убийства брата лидера Северной Кореи

- Азия и мир, происшествия
- 11:48, 25 февраля 2017
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«Мы продезинфицируем все места, куда заходили подозреваемые. Мы привлечем экспертов из департамента ядерной энергетики и проведем дезинфекцию, чтобы понять, находятся ли там радиоактивные элементы», — сказал он.
Как отмечает Reuters, полиция впервые упомянула возможное наличие радиации в аэропорту, но Бакар не конкретизировал, что может там находиться.
Ранее стало известно, что его отравили высокотоксичным химическим веществом, которое идентифицировано как Ви-Экс (VX nerve agent). Reuters отмечал, что Ви-Экс классифицируется ООН как оружие массового уничтожения.
Полиция Малайзии расследует обстоятельства гибели Ким Чен Нама. Уже были задержаны четыре человека, поиск еще четырех продолжается.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур после нападения двух женщин. По предварительной версии, он был отравлен. По разным версиям, одна из женщин набросила на лицо Нама ткань, пропитанную ядовитым веществом, или использовала «отравленные иглы».