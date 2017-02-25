В Туркменистане из-за холодов гибнет скотина

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане выдалась крайне холодная зима. И столицу, и регионы заваливает снегом, а столбик термометра иногда опускается до -10…-15 градусов, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

От холодов страдают как жители крупных городов, которых не смотря на минусовую температуру выводят на многочисленные празднования, так и жители отдаленных сел, у которых начали гибнуть куры и домашний скот.

Для многих сельских жителей скотина — единственный источник дохода. Но они не могут позволить себе утеплить загон и оказались не готовы к настолько суровой зиме.

Из-за снегопадов возникла проблема и с кормом. Пастбища завалены метровым слоем снега, а заготовленного сена оказалось недостаточно.

Сельские жители жалуются на то, что власти на форс-мажорную ситуацию никак не реагируют и не пытаются помочь местному населению.

По оценкам наблюдателей, в результате морозов в подсобных хозяйствах погибло около трети всей живности.