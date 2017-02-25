В Туркменистане утвержден новый состав кабинета министров

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде совещании правительства страны президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов своим постановлением утвердил новый состав кабинета министров, включающего 10 заместителей председателя кабмина, 21 министра и 27 председателей концернов и комитетов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов сообщил, что в соответствии с законодательством, предписывающим в месячный срок сформировать состав правительства, вице-премьеры должны предложить кандидатуры на должности руководителей курируемых отраслей.

Как отметил он, первоочередные задачи, стоящие перед правительством, были определены им в выступлении на церемонии инаугурации при вступлении в должность президента Туркменистана.

Поставив задачи по увеличению доходов и повышению социально-бытового уровня жизни населения лидер нации, указал, что в этих целях необходимо разработать президентскую программу развития государства на предстоящие семь лет и представить ее на рассмотрение правительства.

Напомним, 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей.

Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.

По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.