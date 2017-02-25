В Сети появилось новое видео с откровениями актюбинских террористов

CA-NEWS (KZ) - В Сети появились два новых видеоролика с откровениями и признаниями приговоренных к пожизненному сроку актюбинских террористов. Алибек Акпанбетов, Куанышбаев Бакыт, Асхат Рахметов и Арсен Танатаров участвовали в теракте 5 июня в Актобе, сообщает Times.kz.

Асхат Рахметов объясняет, что слепо верил видеороликам в Интернете и не задумывался, истину говорят или нет. «Я хотел бы посоветовать в первую очередь слушать отца или мать, они плохого не пожелают, - говорит Асхат Раметов. - Они будут думать о тебе, чтобы ты стал человеком. Как-никак родная кровь и переживают за тебя. А мы торопимся и начинаем образовываться с улицы. А мы начинаем отрицать, делать поспешные выводы и брать информацию с улицы. Цените родителей, пока они живы, слушайтесь».

Асхат Рахметов сожалеет, что ничем не может помочь своей матери. «Сейчас у нее преклонный возраст, свыше 50 лет, - говорит осужденный. - Я уже должен заботиться о ней. Только начали дом поднимать, не достроили, конечно. Я должен был помогать достраивать дом. Она меня до 28 лет кормила, растила, одевала, дала среднее образование и неполное высшее. Она все делала, что могла. Нет бы в ответ мне делать все. Мне стыдно, конечно, и неудобно. Нужно ценить и заботиться о родителях».

Арсен Танатаров считает, что в Интернете брать знания опасно. «В нашем Казахстане все нормально, - говорит Танатаров. - Нужно ценить то, что сейчас есть. Надеюсь, мои слова кто-то услышит и поймет. Я хочу, чтобы в дальнейшем молодые и немолодые не поддавались эмоциям. Другие могут использовать нашу эмоциональность. В итоге ты потеряешь родных, близких и останешься один».

Арсен Танатаров заявил, что они выступают по собственному желанию.

Напомним, теракт в Актобе произошел 5 июня прошлого года. Группа террористов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера»; вооружившись, последовала далее в войсковую часть 6655 Нацгвардии Казахстана. В результате нападений террористов 8 человек были убиты, 3 из них - военнослужащие.

В ходе антитеррористической операции было ликвидировано 18 преступников. Помимо этого, правоохранительные органы задержали девять человек - непосредственных участников теракта, еще 18 человек - за недонесение о готовящемся преступлении, а также двоих - за укрывательство. В конце ноября 2016 года суд признал семерых участников виновными и приговорил их к пожизненному лишению свободы. А еще двоих - к 25 и 22 годам лишения свободы.