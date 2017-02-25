РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Сети появилось новое видео с откровениями актюбинских террористов
Предыстория: В Сети появился фильм с откровениями актюбинских террористов

CA-NEWS (KZ) - В Сети появились два новых видеоролика с откровениями и признаниями приговоренных к пожизненному сроку актюбинских террористов. Алибек Акпанбетов, Куанышбаев Бакыт, Асхат Рахметов и Арсен Танатаров участвовали в теракте 5 июня в Актобе, сообщает Times.kz.

Асхат Рахметов объясняет, что слепо верил видеороликам в Интернете и не задумывался, истину говорят или нет. «Я хотел бы посоветовать в первую очередь слушать отца или мать, они плохого не пожелают, - говорит Асхат Раметов. - Они будут думать о тебе, чтобы ты стал человеком. Как-никак родная кровь и переживают за тебя. А мы торопимся и начинаем образовываться с улицы. А мы начинаем отрицать, делать поспешные выводы и брать информацию с улицы. Цените родителей, пока они живы, слушайтесь».

Асхат Рахметов сожалеет, что ничем не может помочь своей матери. «Сейчас у нее преклонный возраст, свыше 50 лет, - говорит осужденный. - Я уже должен заботиться о ней. Только начали дом поднимать, не достроили, конечно. Я должен был помогать достраивать дом. Она меня до 28 лет кормила, растила, одевала, дала среднее образование и неполное высшее. Она все делала, что могла. Нет бы в ответ мне делать все. Мне стыдно, конечно, и неудобно. Нужно ценить и заботиться о родителях».

Арсен Танатаров считает, что в Интернете брать знания опасно. «В нашем Казахстане все нормально, - говорит Танатаров. - Нужно ценить то, что сейчас есть. Надеюсь, мои слова кто-то услышит и поймет. Я хочу, чтобы в дальнейшем молодые и немолодые не поддавались эмоциям. Другие могут использовать нашу эмоциональность. В итоге ты потеряешь родных, близких и останешься один».

Арсен Танатаров заявил, что они выступают по собственному желанию.

Напомним, теракт в Актобе произошел 5 июня прошлого года. Группа террористов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера»; вооружившись, последовала далее в войсковую часть 6655 Нацгвардии Казахстана. В результате нападений террористов 8 человек были убиты, 3 из них - военнослужащие.

В ходе антитеррористической операции было ликвидировано 18 преступников. Помимо этого, правоохранительные органы задержали девять человек - непосредственных участников теракта, еще 18 человек - за недонесение о готовящемся преступлении, а также двоих - за укрывательство. В конце ноября 2016 года суд признал семерых участников виновными и приговорил их к пожизненному лишению свободы. А еще двоих - к 25 и 22 годам лишения свободы.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×