РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
АБР призвал восстановить энергетическое кольцо Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития предложил странам Центральной Азии провести диалог по восстановлению единой энергосистемы региона, которая была создана в советские годы и позволяла соседним странам пользоваться общими мощностями и не испытывать проблем с нехваткой электричества, сообщает таджикская служба радио Свобода «Озоди».

Данный вопрос с 2014 года обсуждается тремя странами региона – Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, которые намеревались восстановить энергетическое кольцо в обход Узбекистана.

Татьяна Евстифеева, представитель офиса АБР в Таджикистане, сказала «Озоди», что сегодня данный вопрос вновь стал актуальным в связи с экономической ситуацией в странах Центральной Азии.

В 2009 году Ташкент в одностороннем порядке вышел из объединенной энергосистемы стран Центральной Азии, и Таджикистан вынужден был самостоятельно решать проблемы с острой нехваткой электроэнергии. Сейчас, в связи с сезонными проблемами с электричеством в Кыргызстане и нехваткой электроэнергии в Узбекистане, АБР призвал страны региона объединить мощности.

АБР рекомендует Таджикистану построить новые линии электропередач регионального значения, по которым можно производить обмен электроэнергией с Туркменистаном через территорию Афганистана.

По словам экспертов, Таджикистан имеет возможность экспорта излишков электроэнергии, особенно в летний период.

Между тем, в 2016 году Таджикистан и Кыргызстан приступили к реализации масштабного проекта CASA-1000, который предполагает строительство ЛЭП протяженностью 1,3 тыс. км и подстанций для передачи в Афганистан и Пакистан избыточного объема электроэнергии, вырабатываемой летом в Кыргызстане и Таджикистане. Через CASA-1000 предполагается продавать электроэнергию, производимую Токтогульской ГЭС (Кыргызстан) и Нурекской ГЭС (Таджикистан), которые летом вынуждены применять холостой сброс воды.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×