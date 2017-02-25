В Ашхабаде состоялась презентация автомобилей нового бренда Ravon – преемника марки Uz-Daewoo

CA-NEWS (TM) - Презентацию автомобилей нового бренда Ravon – преемника марки Uz-Daewoo организовало в Ашхабаде хозяйственное общество «Туркмен-УзАВТО» - совместное предприятие, созданное акционерной компанией «УзАвтоСаноат» и государственным торговым центром «Туркменистан» министерства торговли и внешнеэкономических связей, сообщает госинформагентство.

В торжестве приняли участие официальные представители выпускающего легковые автомобили АО «Дженерал Моторс Узбекистан» («GM Uzbekistan»), специализирующегося на производстве автобусов и грузовиков средней грузоподъёмности Isuzu ООО «СамАвто», совместного узбекско-немецкого предприятия по выпуску грузовиков, спецтехники и прицепов марки MAN. Среди собравшихся – представители отечественных отраслевых структур, главы аккредитованных в стране дипмиссий, автолюбители.

На презентации были представлены модели Ravon Gentra, Ravon Nexia R3 и Ravon R4. Представитель компании-производителя отметил, что автомобили отвечают мировым стандартам и экологическим требованиям, оснащены кондиционерами, усилителями руля, экономичны, модельный ряд которых будет расширяться. С узбекского языка «ревон» переводится как «светлая, чистая, ровная дорога» или «лёгкий путь».

Здесь также демонстрировались образцы выпускаемой в Узбекистане автотехники, предназначенной для сельского хозяйства, строительных работ, коммунальных служб. По завершении презентации состоялись выступления туркменских и узбекских артистов.

Хозяйственное общество «Туркмен-Уз АВТО» является дистрибьютором АО «Дженерал Моторс Узбекистан» («GM Uzbekistan»). За 10 лет своей работы оно реализовало около двух тысяч автомобилей марок Chevrolet и Uz-Daewoo, произведенных в соседней стране.